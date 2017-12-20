’Romantik körlük’ sebebiyle boşanabilirsiniz

Evlilik ve Terapi Uzmanı Psikolog Enise Öziç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aralarında Samsun’un da bulunduğu geçimsizlik nedeniyle boşanma oranlarının en yüksek olduğu 12 il için evlilik öncesi eğitime geçme politikasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

BOŞANMA SEBEBİ, SUÇ ORANI İLE ALAKALI

Öziç, “Geçimsizlik çok geniş bir konu. Altında maddi ve manevi sorunlar, kıskançlıklar, eşlerin birbirlerini değersizleştirmesi, saygı duymaması, birbirlerine ilgim kalmadı demesi, evlendikten sonra eşlerden birinin kendini sürekli geliştirip diğerinin yerinde sayması sonucu ortaya çıkan farklar bunlardan bazıları. Samsun gelişmekte olan bir il. Metropol olma yolunda toplumun her alanında yaşanan sıkıntılar evlilikte de yaşanıyor. Boşanma sayısının çokluğu, toplumdaki suç oranı ile de alakalı.” şeklinde konuştu.

EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Psikolog Enise Öziç, evlilik öncesi danışmanlık sisteminin Türkiye’de oturması gerektiğini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının pilot iller aracılığıyla bu sistemi oturtmaya çalıştığını söyledi. Öziç, “Gerek evlilik öncesi gerekse de evlilik sırasında yaşanan romantik körlük dediğimiz yani aklı tamamen devre dışı bırakılarak yaşanan romantizm evlilikleri ve ilişkileri bitirmenin çok ciddi nedeni. Bir de evlilik öncesi eşlerden birinin diğerinde gördüğü kusuru değişir ya da ilerde değişir gibi ötelemesi de ilerde sorun çıkartır. Bu kusur için destek almak lazım buna rağmen eşler değişmemekte ısrar ediyorsa ya da değişemiyorsa bu ilerde mutlaka sorun haline gelir.” ifadelerine yer verdi.