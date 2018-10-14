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Romanya Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, 15 Ekim 2018 tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İHA | 14.10.2018 - 23:26..
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Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ve Romanya Başbakanı Dancila, Ankara’da görüşecekler.

İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK

İkili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları, somut işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunacakları bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil edecektir. Bu vesileyle, 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Romanya’yla Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi planlanmaktadır” denildi.

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