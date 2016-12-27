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Romanya'da Müslüman Türk başbakan önerisi reddedildi

Romanya'da genel seçimden galip ayrılan PSD'nin, Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Cumhurbaşkanı tarafından reddedildi

27.12.2016 - 16:14
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Romanya'da, genel seçimden galip ayrılan PSD'nin, Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı lohannis tarafından veto yedi.

Romanya'da, 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedildi. Iohannis, yaptığı açıklamada, Sevil Shhaideh'nin "başbakan olması ve olmaması yönündeki tartışmaları dikkatlice tarttığını" ve Tatar Türkü milletvekilini, başbakanlığa aday göstermeme kararı aldığını söyledi.

YENİ İSİM ÖNERİSİ

Romanya Cumhurbaşkanı, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulundu. PSD'nin lideri Liviu Dragnea, geçen hafta partisinin başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'yi önerdiğini duyurmuştu. Romanya basınında Dragnea'nın önerisi son dakika olarak duyurulmuş, Sevil Shhaideh'nin göreve getirilmesi durumunda Romanya'da ilk kez hem kadın hem Müslüman hem de Tatar Türkü bir başbakan olacağı yorumları yapılmıştı.

Romanya'da Müslüman Türk başbakan önerisi reddedildi

DAHA ÖNCE KALKINMA BAKANLIĞI YAPTI

Tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaideh, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

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