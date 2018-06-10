Romanya'da 'paralel devlet' protesto edildi

Romanya'da hükümeti kuran Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Liberal ve Demokratlar Birliği (ALDE) partileri, "paralel devleti" ve görevini kötüye kullanan savcıları protesto etmek amacıyla 100 bini aşkın seçmenini dev mitingde bir araya getirdi.

YOLSUZLUKTAN YARGILANIYORLAR

Ülkede halihazırdaki hükümet ve hükümeti kuran parti içinde yer alan milletvekilleri ile belediye başkanları, yolsuzlukla mücadele kapsamında yargılanıyor.

SİYASETÇİLERE BASKI VAR

Bu nedenle hükümet, savcıların paralel bir devlet tarafından kontrol edildiğini ve hükümette yer alan siyasetçilerin baskı altında olması sebebiyle ülkeyi yönetemediklerini iddia ediyor.

PROTESTO GÖSTERİLERİ

Sosyal demokratlar tarafından organize edilen miting, 1990'dan bu yana bir partinin yapmış olduğu en büyük ve kalabalık miting oldu.

Ülkenin dört bir yanından Bükreş'e getirilen vatandaşlar, başbakanlık binası önündeki zafer meydanında toplandı.

"DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLANA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Miting meydanına gelerek halka seslenen Senato Başkanı Calin Popescu Tariceanu, burada yaptığı konuşmada, "Demokratik bir ülke olana kadar savaşacağız. Şu anda paralel devletle savaşıyoruz. Kontrollü bir demokrasi var." dedi.