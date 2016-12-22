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Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da yapılan genel seçimin galibi Liviu Dragnea, partisinin, başbakan olması için Tatar Türkü Sevil Shhaideh'i önerdiğini duyurdu.

Ajanslar | 22.12.2016 - 01:58
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Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Dragnea, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi. Dragnea, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Iohannis'e başbakanlık için Sevil Shhaideh'i önerdiklerini söyledi.

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

ROMANYA VE AVRUPA'DA BİR iLK OLACAK

Romanya basınında Dragnea'nın önerisi son dakika olarak duyurulurken, Sevil Shhaideh'in başbakan olması durumunda Romanya'da ilk kez hem bayan hem Müslüman hem de Tatar Türkü'nün başbakan olacağı yorumları yapıldı.

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

TARİH PROFESÖRÜ KEMAL KARPAT'IN AKRABASI

Tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaided, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, seçimlerin galibi Sosyal Demokrat Parti, milletvekili seçimi için açılan sandıktaki oyların yüzde 45,47'sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçimi için açılan sandıktaki oyların da yüzde 45,67'sini alarak 67 senatörü meclise göndermişti. Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti ise mecliste, milletvekili oylarının yüzde 20,04'ünü alarak 69 milletvekili ve senatör oylarının yüzde 20,41'ini alarak 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuştu. Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı, milletvekili seçimi için kullanılan oyların yüzde 5,62'sini alarak 20 milletvekili ve senatör seçimi için kullanılan oyların da yüzde 6'sını alarak 9 senatör çıkarmıştı.

PSD lideri Dragnea ise ALDE ile koalisyon kuracaklarını belirterek, tek bir başbakan adayı belirlediklerini, bunu da kamuoyu ile yakın zamanda paylaşacaklarını kaydetmişti.

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