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Romanya'da Tatar Türkü Başbakan Yardımcısı oldu

PSD'nin başbakanlığa önerdiği ilk isim olan ancak Cumhurbaşkanı tarafından reddedilen Tatar Türkü Sevil Shhaideh, Başbakan Yardımcısı oldu.

AA | 04.01.2017 - 02:10
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkede 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirmesinin ardından bugün kabine üyelerini kamuoyuna açıkladı.

PSD'nin başbakanlığa önerdiği ilk isim olan ve Iohannis tarafından reddedilen Müslüman Tatar Türkü Sevil Shhaideh, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi.

Romanya'da 26 bakanın görev aldığı yeni kabinenin, PSD ile Liberal ve Demokratlar Birliğinin (ALDE) çoğunlukta olduğu parlamentodan onay almasının önünde bir engel bulunmuyor. Kabinede, koalisyon ortağı ALDE'ye 4 bakanlık verildi.

ALMAN KÖKENLİ CUMHURBAŞKANI REDDETMİŞTİ

Romanya'da PSD'nin Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilmişti. Iohannis, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulunmuştu.

İLK KADIN, MÜSLÜMAN VE TATAR TÜRKÜ BAŞBAKANI OLACAKTI

Sevil Shhaideh, Iohannis tarafından onaylansaydı Romanya'nın ilk kadın, Müslüman ve Tatar Türkü başbakanı olacaktı.

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