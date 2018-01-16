Romanya’nın yeni başbakanı Mihai Fifor oldu

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine dün istifa etmişti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis istifa eden Tudose’nin yerine geçici olarak Savunma Bakanı Mihai Fifor’u getirdi.

Mihai Fifor

"HIZLI BİR PROSEDÜR İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Iohannis basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekonomiye zarar vermemek ve belirsiz politikayı engellemek için yeni hükümet oluşturmak amacıyla hızlı bir prosedür istediğini dile getirdi.

7 AYDA 2. BAŞBAKAN İSTİFASI

Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini ifade etmişti. Tudose’un istifasıyla birlikte 7 ay içerisinde 2 başbakan istifa etmiş oldu.