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Romanya'nın yeni Başbakan'ı Viorica Dancila oldu

Romanya'da Başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'in yerine Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

AA | 18.01.2018 - 08:04..
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'in yerine, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila'yı atadı.

PSD'nin 7 ay içinde 3'üncü kez bu görev için seçtiği kişi olan Viorica Dancila'nın başbakan olarak atanması, Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından da onaylandı.

"SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARI DA TAKİP EDEREK..."

Klaus Iohannis, Cotroceni Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni hükümetin kurulması, başbakanın atanması hakkında bir çok görüş ve düşünce dinledim. Bugün de siyasetçilerin görüşlerini aldım. Dün ve bugün sosyal medyadaki sıradan vatandaşların yorumlarını da takip ederek karar verdim." dedi.

Romanya'nın yeni Başbakan'ı Viorica Dancila oldu

BÜYÜK BEKLENTİLER VAR

PSD'nin çoğunluğa sahip bir parti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Iohannis, "Bütün görüşleri dinledikten sonra PSD'ye ve PSD tarafından önerilen başbakan adayına bir şans daha vermeye karar verdim. Ama şimdi PSD'nin iyi bir performans göstermesi lazım. Romen halkının büyük beklentileri var." ifadelerini kullandı.

İLK KADIN BAŞBAKAN

Başbakan Dancila, ülkenin "ilk kadın başbakanı" unvanını da elde etti. Viorica Dancila, 2015'ten bu yana PSD'nin Kadın Örgütü Başkanı olarak görev yapıyordu.

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