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Romen baba Erdoğan'dan yardım istedi

Ayrıldığı eşinin göstermediği çocuğunu görmek isteyenRomen baba, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.

İHA | 08.08.2018 - 11:25..
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Romen asıllı Ştefan Coşerin, Almanya'da kargo şirketinde çalışırken tanıştığı Hülya Sürgün'den olan çocuğunu görmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

ARALARINDA SORUN YAŞADILAR

Kargo şirketinde çalıştığı sırada Hülya Sürgün ile tanışan Ştefan Coşerin Hülya ile tanışınca bir müddet sonra birlikte yaşamaya başladı. Sevgilisi Ştefan'dan hamile kalan Hülya bebeğini dünyaya getirdi. Bir müddetten sonra sorunlar yaşamaya başlayan çift Ştefan'ın ülkesi Romanya'ya gitti.Romen baba Erdoğan'dan yardım istedi

ROMEN BABA BEBEĞİ ALMAK İSTEDİ

Çift burada da anlaşmazlıkar yaşayınca Hülya Sürgün, 1,5 aylık olan bebeği Abramah Coşerin'i de alıp Datça'da bulunan baba ocağına döndüler. Oğlunun hasretine dayanamayan Romen baba Ştefan Türkiye'ye gelerek Hülya Sürgün ile görüştü. Ştefan Coşerin bebeğe iyi bakılmadığını öne sürüp bebeği almak istediğini söyleyince Sürgün ailesi buna izin vermedi Ailenin jandarmaya gidip Coşerin'den şikayetçi olması üzerine mahkeme, çocuğu kaçırma ihtimali olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartı getirdi.Romen baba Erdoğan'dan yardım istedi

"LÜTFEN ÇOCUĞUMU GÖRMEME İZİN VERSİN"

Stefan Coşer'in ise bu duruma sitem ederek "Romanya'dan bebeğimi görmek için 2 ay önce geldim. Almanya'da Hülya ile tanıştım. Onunla aile kurmak ve hayatımı değiştirmek istedim. Bebeğimi çok özledim. Bu benim için çok zor bir şey. Çocuğumu görmek istiyorum. Onun için Türkiye'deyim. Bebeğim Romanya'da dünyaya geldi. Benim onayım olmadan annesi onu alıp Türkiye'ye getirdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama önemli olan ben babayım. Türkiye'den yardım istiyorum. Sizin ülkede misafirim. Kimse benim çocuğuma gerçek bir baba gibi olamaz. Bu anne için de geçerli. Annesinden rica ediyorum lütfen çocuğumu görmeme izin versin" dedi.

SAYIN ERDOĞAN BANA YARDIM EDİN"

Bebeği ile beraber yaşamak istediğini söyleyen Coşerin, "Oğlum Abramah şimdi 7 aylık. Annesi onu benim kollarımdan 6 haftalık iken aldı. İnsanların beni ağlarken görmelerini istemiyorum. Sadece Allah biliyor benim ağladığımı. Çocuğumun annesine saygı duydum, onu sevdim. Onunla evlendim. Benim çocuğumun babasını tanımasını istiyorum. O yalnız değil. Onun bir babası var. Ben çocuğum için mücadele ediyorum, çünkü ben babayım. Türkler çok iyi insanlar. Bebeğimi çok özlüyorum. Ben bir babayım. Bebeğimin başına neler geldiğini bilmiyorum. Sayın Erdoğan biliyorum insanları çok seviyorsun, çocukları çok seviyorsun, babaları çok seviyorsun. Lütfen bana yardım edin” ifadelerini kullandı.

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