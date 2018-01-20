Çok okunan önemli tarihi romanlar

Edebiyatta roman her zaman en çok okunan türlerin başında gelmiştir. Romanlar aşk, psikolojik, politik, tarihi gibi belli alanlara yayılır.

Yayımlandıkları tarihten bügüne kadar çok okunan tarihi romanlar işledikleri konu itibariyle kitapseverler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dönemini ele alan romanların çok olması, bu devletin öneminden ileri gelmektedir. Öte yandan İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen yazar, İlya Ehrenburg'un Paris Düşerken romanı, çok okunan ve bilinen yapıtların başında gelmektedir.

Okuma listemizde Türk yazarların da eserleri yer alıyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı ile listede yerini alırken, bunu İskender Pala, İhsan Oktay Anar, Gürsel Korat, Nahir Sırrı Örik gibi edebiyatçıların romanları eşlik ediyor.

Dünya Edebiyatı'nda ise İtalyan yazar Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı öne çıkanlardan. Beri yandan Lübnanlı yazar Amin Maalouf'un çok satan romanı Semerkant ise listede yer alan bir diğer önemli tarihi roman.

ORHAN PAMUK - BENİM ADIM KIRMIZI

Orhan Pamuk'un "en renkli ve en iyimser romanım" dediği Benim Adım Kırmızı, 1591 yılında İstanbul'da karlı dokuz kış gününde geçiyor.

Yazar: Orhan Pamuk

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 552

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D&R

UMBERTO ECO - GÜLÜN ADI

İtalyan Umberto Eco'nun bu ilk romanı, 1980'de İtalya'da ilk yayımlanışından bu yana sayısız basım yaptı ve dünyanın pek çok diline çevrildi.

Yazar: Umberto Eco

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Şadan Karadeniz

Baskı yılı: 2016

Syf: 605

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İHSAN OKTAY ANAR - SUSKUNLAR

Sayfalar tükenip bittiğinde, kim bilir, belki de "suskunlar"dan biri olacaksınız…

Yazar: İhsan Oktay Anar

Yayınevi: İletişim Yayınları

Baskı yılı: 2011

Dili: Türkçe

Syf: 269

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GÜRSEL KORAT - RÜYA KÖRÜ

Zamanın sahibi yok...

Geçmiş, gelecek ve şimdi'ye dair bir roman: Rüya Körü

Yazar: Rüya Körü

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2015

Syf: 220

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NAHİD SIRRI ORİK - SULTAN HAMİD DÜŞERKEN





Nahid Sırrı Örik'in, "31 Mart Vakası" olarak anılan tarihi olay etrafında, Sultan Hamid ile İttihat Terakki arasındaki iktidar savaşını, merkezinde tutkulu bir kadın kahramanın yer aldığı sürükleyici bir macera ve kendine özgü "zehirli" bir dille anlattığı Sultan Hamid Düşerken adlı romanı.

Yazar: Nahid Sırrı Örik

Yayınevi: Oğlak Yayıncılık

Baskı yılı: 2013

Dili: Türkçe

Syf: 272

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AMIN MAALOUF - SEMERKANT

Bir elyazmasının yazılışının ve yüzlerce yıl sonra okunurken onun ve İran'ın tarihinin de okunuşunun öyküsü...

Yazar: Amin Maalouf

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Ali Berktay

Baskı yılı: 2016

Syf: 256

İSKENDER PALA - ŞAH & SULTAN

Masal kadar gerçek. Büyüleyici olduğu kadar umut verici. Şah&Sultan her cümlesi aşkla okunacak bir kitap. İskender Pala'dan...

Yazar: İskender Pala

Yayınevi: Kaoı Yayınları

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 400

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D&R

CHRISTIAN JACQ - RAMSES - IŞIĞIN YOLU





Christian Jaco'nun çok okunan romanı.

Yazar: Christian Jaco

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Çeviren: A. Rıza Yalt

Syf: 350

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Kitap Yurdu

ANN CHAMBERLIN - SAFİYE SULTAN

Bu üç ciltlik romandaki karakterlerin büyük bir bölümü gerçek kişiler, tabii olaylar da öyle. Chamberlin bize Osmanlı tarihinin önemli bir geçiş dönemini bir hadımın ağzından yazmayı tercih etmiş,

Yazar: Ann Chamberlin

Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Çeviren: Solmaz Kamuran

Baskı yılı: 2010

Syf: 400

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İdefix

ILYA EHRENBURG - PARİS DÜŞERKEN

Paris Düşerken, Fırtına ve Dipten Gelen Dalga'dan oluşan nehir roman, 20. yüzyılın en hareketli dönemini tüm tarafları ve çeşitli yönleriyle tasvir eden dev bir eserdir.

Yazar: İlya Ehrenburg

Yayınevi: Evrensel Basım Yayın

Çeviren: Attila Tokatlı

Baskı yılı: 2016

Syf: 656

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D&R

Egül Tosun

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[email protected]