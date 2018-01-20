Çok okunan önemli tarihi romanlar

Edebiyatta roman her zaman en çok okunan türlerin başında gelmiştir. Romanlar aşk, psikolojik, politik, tarihi gibi belli alanlara yayılır.
Yayımlandıkları tarihten bügüne kadar çok okunan tarihi romanlar işledikleri konu itibariyle kitapseverler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dönemini ele alan romanların çok olması, bu devletin öneminden ileri gelmektedir. Öte yandan İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen yazar, İlya Ehrenburg'un Paris Düşerken romanı, çok okunan ve bilinen yapıtların başında gelmektedir.
Okuma listemizde Türk yazarların da eserleri yer alıyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı ile listede yerini alırken, bunu İskender Pala, İhsan Oktay Anar, Gürsel Korat, Nahir Sırrı Örik gibi edebiyatçıların romanları eşlik ediyor.
Dünya Edebiyatı'nda ise İtalyan yazar Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı öne çıkanlardan. Beri yandan Lübnanlı yazar Amin Maalouf'un çok satan romanı Semerkant ise listede yer alan bir diğer önemli tarihi roman.
ORHAN PAMUK - BENİM ADIM KIRMIZI
Orhan Pamuk'un "en renkli ve en iyimser romanım" dediği Benim Adım Kırmızı, 1591 yılında İstanbul'da karlı dokuz kış gününde geçiyor.
Yazar: Orhan Pamuk
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 552
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UMBERTO ECO - GÜLÜN ADI
İtalyan Umberto Eco'nun bu ilk romanı, 1980'de İtalya'da ilk yayımlanışından bu yana sayısız basım yaptı ve dünyanın pek çok diline çevrildi.
Yazar: Umberto Eco
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Şadan Karadeniz
Baskı yılı: 2016
Syf: 605
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İHSAN OKTAY ANAR - SUSKUNLAR
Sayfalar tükenip bittiğinde, kim bilir, belki de "suskunlar"dan biri olacaksınız…
Yazar: İhsan Oktay Anar
Yayınevi: İletişim Yayınları
Baskı yılı: 2011
Dili: Türkçe
Syf: 269
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GÜRSEL KORAT - RÜYA KÖRÜ
Zamanın sahibi yok...
Geçmiş, gelecek ve şimdi'ye dair bir roman: Rüya Körü
Yazar: Rüya Körü
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2015
Syf: 220
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NAHİD SIRRI ORİK - SULTAN HAMİD DÜŞERKEN
Nahid Sırrı Örik'in, "31 Mart Vakası" olarak anılan tarihi olay etrafında, Sultan Hamid ile İttihat Terakki arasındaki iktidar savaşını, merkezinde tutkulu bir kadın kahramanın yer aldığı sürükleyici bir macera ve kendine özgü "zehirli" bir dille anlattığı Sultan Hamid Düşerken adlı romanı.
Yazar: Nahid Sırrı Örik
Yayınevi: Oğlak Yayıncılık
Baskı yılı: 2013
Dili: Türkçe
Syf: 272
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AMIN MAALOUF - SEMERKANT
Bir elyazmasının yazılışının ve yüzlerce yıl sonra okunurken onun ve İran'ın tarihinin de okunuşunun öyküsü...
Yazar: Amin Maalouf
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Ali Berktay
Baskı yılı: 2016
Syf: 256
İSKENDER PALA - ŞAH & SULTAN
Masal kadar gerçek. Büyüleyici olduğu kadar umut verici. Şah&Sultan her cümlesi aşkla okunacak bir kitap. İskender Pala'dan...
Yazar: İskender Pala
Yayınevi: Kaoı Yayınları
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 400
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CHRISTIAN JACQ - RAMSES - IŞIĞIN YOLU
Christian Jaco'nun çok okunan romanı.
Yazar: Christian Jaco
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Çeviren: A. Rıza Yalt
Syf: 350
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ANN CHAMBERLIN - SAFİYE SULTAN
Bu üç ciltlik romandaki karakterlerin büyük bir bölümü gerçek kişiler, tabii olaylar da öyle. Chamberlin bize Osmanlı tarihinin önemli bir geçiş dönemini bir hadımın ağzından yazmayı tercih etmiş,
Yazar: Ann Chamberlin
Yayınevi: İnkılap Yayınevi
Çeviren: Solmaz Kamuran
Baskı yılı: 2010
Syf: 400
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ILYA EHRENBURG - PARİS DÜŞERKEN
Paris Düşerken, Fırtına ve Dipten Gelen Dalga'dan oluşan nehir roman, 20. yüzyılın en hareketli dönemini tüm tarafları ve çeşitli yönleriyle tasvir eden dev bir eserdir.
Yazar: İlya Ehrenburg
Yayınevi: Evrensel Basım Yayın
Çeviren: Attila Tokatlı
Baskı yılı: 2016
Syf: 656
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Egül Tosun
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