Ronaldo ikiz babası oluyor

The Sun'ın haberine göre; Yakın zamanda bebeklerine kavuşacağı belirtilen Ronaldo, çevresine bebeklerin Madrid'deki evine geleceğini söyledi.

Gazeteye konuşan ve ismi verilmeyen bir kaynak ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Ronaldo ve ailesi yeni üyelerin katılması için sabırsızlanıyor. Ronaldo özel yaşamını gizli tutmayı seviyor ama bu haberi yakın çevresine verdi. Erkek bebekler yakında geliyor. "

OĞLU BİLE ANNESİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYOR

Yıldız oyuncunun oğlu Cristiano Jr, sadece Ronaldo'nun bildiği bir anne tarafından 2010'da dünyaya geldi. Çocuk bile annesinin kim olduğunu bilmiyor.

SEVGİLİSİNİN HABERİ YOK

Portekizli futbolcu şu anda İspanyol model Georgina Rodriguez ile beraber. Mutlu bir birliktelikleri olan ikili, büyük törenlerde birlikte boy gösteriyor. Güzel modelin bu durumu öğrendiğinde nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

(Sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğlu Cristiano Jr,)