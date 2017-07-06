Ronaldo sosyal medyada da para basıyor

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sadece reklam filmleri ve kulübünden aldığı paralar dışında da para kazanmayı sürdürüyor.

RONALDO 310 BİN POUNDLA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

The Hopper adlı sitenin yaptığı araştırmaya göre; Ronaldo, Instagram'dan paylaşım başına 310 bin pound kazanç elde ediyor.

GOMEZ İLK SIRADA

İlk sırada 122 milyon takipçisiyle Selena Gomez bulunuyor. Gomez'in paylaşım başına kazancı 425 bin pound olarak belirtildi. 100 milyon takipçisiyle Kim Kardashian ise ikinci sırada yer aldı.