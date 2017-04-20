Ronaldo'nun New York'taki yeni malikanesi

2018 yılında Real Madrid ile olan sözleşmesi bitecek olan ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında dedikodular sürüyor.

AMERİKA'YA TRANSFER OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

New York Trump Towers'tan lüks bir rezidansa bakan futbolcunun Amerika'ya transfer olacağı iddiaları da ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo'nun yeni malikanesi FOTO GALERİ

RONALDO HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Bu ev için Juan Pablo Molyneux tarafından dekore edilirken 18.5 milyon dolar da fiyat biçildi, ancak Ronaldo, henüz kararını verebilmiş değil.