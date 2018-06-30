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Ronaldo’yu sallayan havaalanı: Madeira

Ünlü futbol yıldızı Ronaldo'yla tekrar gündeme gelen, dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olan Madeira, çarpıcı iniş alanıyla tüyler ürpertiyor.

Özel İçerik | 30.06.2018 - 12:04..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Pistini okyanus üzerine inşa eden ve köprüsünü büyük beton direklerle taşıyan Madeira’nın şakası yok. Yeterince iyi bir pilota denk gelmediyseniz, Atlas Okyanusu’na çakılmanız an meselesi. Özellikle güçlü ve oldukça değişken Atlantik rüzgârları, bir tarafta dağlar ve diğer tarafta okyanus nedeniyle uçağa haince bir saldırı yapıyor. Maderia Havaalanı maceracı ama keyif almak mümkün değil; Madeira’ya inen bir uçakta olmak istemezsin…

DÜNYANIN EN ZORLU HAVAALANI

Portekiz'in iki otonom bölgesinden biri olan Atlas Okyanusu'ndaki bir takımada olan Madeira'yı duymuşsunuzdur. Hani şu Cristiano Ronaldo’nun memleketi olan yer. Gerçi biz bu havaalanını, Ronaldo’dan önce, Madeira'nın doğu kıyısındaki dünyanın en zorlu inişlerinden birine ev sahipliği yaptığı için biliyorduk.

Ronaldo’yu sallayan havaalanı: Madeira

RONALDO DA EVİNE GİTMEKTE ZORLANIYOR

Madeira'nın başkenti, ünlü bir tatil beldesi olan tarihi bir şehir olan Funchal şehri, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da doğduğu yer. Yeryüzündeki en tehlikeli pistlerden birine ev sahipliği yapan kentin havaalanı, her gittiğinde Ronaldo’ya da zor anlar yaşatıyor.  Madeira Havalimanı'nda Cristiano Ronaldo onuruna yapılmış, en az havaalanı kadar korkunç bir büstü var.

Ronaldo’yu sallayan havaalanı: Madeira

Videodan da anlaşılacağı gibi, uçak inemeyince etrafta kuş gibi dolaşmalar sık ​​görülür.

Madeira Havalimanı'na inmeye çalışan bir uçak

İZİNSİZ UÇAMAZSINIZ

Uçakların iniş yaptığı köprünün genişliği 2 77, yüksekliği 80 metre. 180 beton sütun tarafından desteklenen Madeira’ya inen pilotlar, uçakları başarıyla idare etmekte oldukça zorlanıyorlar. Dağ ve okyanus rüzgârlarının arasında kalan uçaklar, hava akımının arasında salıncak gibi sallanıyor.  Funchal'a uçmak isteyen havayolları üzgünüm, Ronaldo - Portekiz havacılık otoritesinden özel onay alması gerekiyor.

Ronaldo’yu sallayan havaalanı: Madeira

YOLCULARI SINIYOR

Bugün Madeira Havaalanı, Avrupa'daki birçok destinasyon için çeşitli taşıyıcılar tarafından servis ediliyor. Tüm hesaplarla Madeira, her yıl bir milyondan fazla turistin ziyaret ettiği ama korkunç havaalanı yüzünden yolcularını sınayan bir ada. Hem pilotlara hem de yolculara sıra dışı bir iniş deneyimi yaşatan bu havaalanının, görünüşüyle uzaktan sesi hoş gelse de yaklaştıkça nasıl bir cesaret gerektirdiğini anlıyorsunuz.

Ronaldo’yu sallayan havaalanı: Madeira

UNUTULMAYAN MADEİRA KAZASI: BOİNG 727

Bu kadar tehlikeli bir havaalanından kötü bir tarihi hikaye duymak şaşırtmasa gerek. Korkulan olay 19 Kasım 1977'de başa gelmiş. Boeing 727-282 Advanced uçak, hava akımına kapılarak plaja çarptı ve patladı.  Uçak önce bir köprüye çarptı, sonra ikiye ayrıldı ve yolcuların 164'ün 131'i öldü.

Ronaldo’yu sallayan havaalanı: Madeira

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