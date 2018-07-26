Röportaj yaparken kavgaya denk gelen muhabir

Televizyon muhabirleri haber için gittikleri bir yerde bazen hiç beklemedikleri başka bir konuyu haberleştirmek zorunda kalıyorlar.

EMİNÖNÜNDE İŞPORTACI KAVGASI

Kanal 7 Haber'den Metin Dündar ve Kameraman Muhammed Ersöz, İstanbul Eminönü'nde Yeni Cami önünde vatandaşlarla röportaj yaparken bir anda işportacılar kavga etmeye başladı.

Kameraman Ersöz, şemsiyeyle saldıran işportacıyı çekerken o anda saldırgan işporta satıcısının "Bıçak versenize bıçak" sözleri duyuldu.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay sonrasında kendine saldırılan satıcı ise konuyu; "Benim burada su satmama izin vermiyor" sözleriyle açıkladı.

Eminönü'nde işportacı kavgası VİDEO