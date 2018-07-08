Röportajı sabote eden kedi

Küçük dostlarımız olan evcil hayvanlar, bir çoğumuzun hayatında değişmez bir yerde bulunuyor. Her ne kadar yaptıkları yaramazlıklar ara sıra bizleri kızdırsa da yine de karşılıksız sevginin en önemli göstergesi olarak hayatlarımızın içinde bulunuyorlar.

İşte o yaramazlıklardan birini de Polonyalı tarih Profesörü Jerzy Targalski'nin kedisi yaptı.

RÖPORTAJI BÖLDÜ

Tarihçi ve siyaset uzmanı Targalski, Polonya'daki politik gerilimi ve gizli servislerin ülkedeki rolünden bahsederken kareye evcil kedisi Lucio girdi. Lucio patilerini sahibinin omuzuna koyarak omzuna, ardından da sırtına tırmandı. Kendini sevdirmek için miyavlamaya, şirinlikler yapmaya başlayan hayvan sahibinin röportajına izin vermedi.

​Videoda ayrıca hayvanın Targalski'nin omuzlarına çıktığı, kafasına sürtündüğü ve kulağını yaladığı görülürken tüm bunlara rağmen tarihçi, hiçbir şey olmamış gibi kedisinin ğaızına sokmaya çalıştığı kuyruğunu tutup röportajına devam etti.

Günün en çok izlenen videolarından biri olan Lucio ile Profesör Targalski'nin muhabbet dolu görüntüleri, ülkelerinde en çok konuşulan konulardan oldu.