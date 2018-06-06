Rosacea nedir?

Kronik veya mikrobik sebeplerle vücudun daha çok yüz kısmındaçıkan cilt rahatsızlıklarına Rosacea denir. Tevai edilmediği taktirde daha çok ilerleyen Rosacea, egzama veya cilt alerjileri ile karıştırılır.

NEDEN OLUŞUR

Daha ço açık renkli ve renkli gözlülerde görülen bu rahatsızlık, özellikle yüzde çıkan kızarıklıklarla kendini göstermektedir. Cilt döküntüleri ile birlikte görülen Rosacea, tedavisi yapılmadığı taktirde kalıcı halde bulunmaktadır.

Sindirim sistemi hastalıkları Safra yollarındaki problemler Demodeks folliculorum (bir çeşit parazit) Genetik özellikler Sıcak ve güneş ışınları Alkollü içecekler Psikolojik faktörler Aşırı sıcak içecekler Sıcak su banyoları Çevre ısı değişiklikleri hastalığın en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

TEDAVİSİ

Gül hastalığı çoğu zaman yüzü etkileyen kronik, iltihaplı bir cilt rahatsızlığıdır. Gül hastalığı kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir.

Gül hastalığının artmasına ve rahatsız edici düzeye gelmesini önlemek için bazı faktörler bulunmaktadır. Örneğin; güneş koruyucu kullanılmalı, sigara ve diğer tütün ürünlerinden de kaçınılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre antibiyotik tedavileri, kremler, antienflamatuvar ilaçlar, lazer tedavileri, kozmetik ürünler ya da son aşamada uygulanan cerrahi bazı yöntemler bulunmaktadır.