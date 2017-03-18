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Rotterdam Belediye Başkanına yaşananların hesabı soruldu

Hollanda'nın Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'e Hollanda'da büyüyen olaylarla ilgili hesap soruldu.

18.03.2017 - 09:43
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Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, olayların büyümesini neden önleyemediğine ilişkin soruya cevap verirken, Türkiye Başkonsonlosu Sadin Ayyıldız’ı suçladı.

Rotterdam Belediye Başkanına yaşananların hesabı soruldu

BAKAN KAYA'NIN KORUMALARIYLA İLGİLİ

Başkonsolos Ayyıldız’ın “yanlış bilgi verdiğini, bu nedenle olayların büyümesini önleyemediğini” ileri süren Aboutaleb, durumu Dışişleri Bakanı Bert Koenders’e ilettiklerini söyledi.

Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre, Belediye başkanı, Türk toplumunda özel timin göstericilere karşı devreye sokulduğu şeklinde bir düşünce olmasını istemediğini, kararın tamamen Bakan Kaya’nın korumalarıyla ilgili olduğunun bilinmesi için bu açıklamayı yaptığını ifade etti.

Rotterdam Belediye Başkanına yaşananların hesabı soruldu

"BAKANI ORADAN UZAKLAŞTIRMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Aboutaleb, göstericilerin neden daha önce dağıtılmadığı sorusuna ise “Aynı anda iki yerde olunamaz. Önce duruma neden olan mıknatısı, yani bakanı oradan uzaklaştırmayı kararlaştırdık.” yanıtını verdi.

Belediye başkanı, yerel partilerden Nida’nın lideri Nourdin el Oual’in o gece alınan kararlarda seçimlerin hangi rolü oynadığı sorusuna ise “Siyasi motifle ilgili her ima saçma. 17 saat süren bir kriz yaşadık, hiçbir şey önceden planlanmadı. Biz kabinenin ofisboyu değiliz.” şeklinde yanıt verdi.

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