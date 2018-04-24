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Rotterdam varken neden Amsterdam

Bir Amsterdam ünüdür aldı gidiyor. Siz Hollanda’nın Rotterdam’ını görün bir de; ezbercilikten uzak durun, burası çok daha güzel.

Özel Haber | 24.04.2018 - 09:54..
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Selen KALDIRIM / [email protected]

‘Neden Rotterdam Amsterdam'dan daha iyi ve bir sonraki şehir tatiliniz olmalı?’ Bu soruyu soracaksınız elbet. Siz Amsterdam’ı bilirsiniz ama bu çağdaş ve kültürel açıdan zengin Hollandalı şehir, şimdilerde Amsterdam'dan daha bir gözde.

NEDEN ŞİMDİ GİDİN

27 Nisan Kral Günü(doğum günü)'nünün atmosferini kaçırmamak için şimdi gidin: bir önceki gece başlayacak olan şehir içi sokak gösterileri ve maceracı prodüksiyonlar karşısında şaşıracaksınız. Resmi tatil günü olan Kings Day'de ülkenin bir yıl içindeki en büyük şenliği yapılıyor. Göz kamaştıran bu kutlamalarda sokaklar insanlar ile dolup taşar. Böyle bir günde belli başlı meydanlarda orkestralar yüksek ritimli müzikler çalarken, siz de eğlenceden nasibinizi alırsınız, fena mı olur?

Rotterdam varken neden Amsterdam

KRAL GÜNÜ (KING’S DAY)

King's Day, kralın doğumunun kutlandığı gün olmasının yanı sıra, aslında bu gelenek Hollanda Kraliyet Ailesi'nin resmi soyadının Oranje olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle yılda bir gün ülke baştan aşağı turuncu renge bezenerek muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Turuncu bir şeyler giymenizde fayda var, uyum önemli.

BURALARDA YÜRÜYÜN

Twenties Stadhuis(Belediye Binası)'dan başlayın ve Coolsingel caddesi ile devam edin; ya da Cool District üzerinden güneye doğru yol alın.

Rotterdam varken neden Amsterdam(Twenties Stadhuis)

Galerileri, özel mağazaları ve kaldırım kafeleriyle Witte de Withstraat sokağına da uğrarsınız. Daha sonra Boijmans van Beuningen Müzesi’nde Salvador Dali’nin eserleriyle buluşun.

Rotterdam varken neden Amsterdam

Diergaarde Blijdorp hayvanat parkı da aklınızda olsun. Ve benim son önerim olarak yürüyüş sefanızı Nieuwe Maas nehrini birbirine bağlayan muhteşem kanatlarıyla Erasmusbrug köprüsünde bitirin.

Rotterdam varken neden Amsterdam

ŞEHRE EUROMAST'TAN BAKIN

Kuzey Denizi'ne kadar uzanan 607 ft'lik Euromast kulesine çıkın da bir bakın; şehir gibi şehir. Bizim Galata Kulesi'nin direk versiyonu gibi bir şey ama manzara güzel.

Rotterdam varken neden Amsterdam

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE MEGA MERDİVEN

Rotterdam Merkez İstasyonunda bulunan binanın çatısına çıkabilmek için inşa edilen 180 basamaklı mega merdivenle,  Rotterdam’ın o eşsiz manzarasına bir de buradan bakın.

Rotterdam varken neden Amsterdam

BUNU DENEYİN: BLAAKSE BOS

Rotterdam'ın mimari köşesi “Blaakse Bos” , bir köşeye yerleştirilmiş ve uzun sapların üzerine oturtulmuş küp şeklindeki dairelerden oluşan kaba bir yapı. Bu yapıların mimarisi geometrinizi geliştirecek cinsten. Karakteristik bir açıda hayatın nasıl olduğunu görmek için bir tanesini ziyaret edin; biraz başınız dönebilir.

Rotterdam varken neden Amsterdam

BURADA ALIŞVERİŞ YAPIN: MEENT

Rotterdam'ın Meent Caddesi modaya, konsept mağazalara, yaşam tarzına ve daha genel olarak kısaca alışverişe götüren bir cadde. Görüyorsunuz; klasik bir Hollanda sokağı. Bundan daha küçük sokaklar -Botersloot ve Pannekoekstraat gibi- daha ilginç dükkanlar için doğru bir tavsiye. Yani alışveriş yapmak zorunda değilsiniz ama bir görseniz bir şey kaybetmezsiniz, güzel kahveciler var.

Rotterdam varken neden Amsterdam

BURADA BİR ŞEYLER İÇİN: HOTEL NEWYORK TERASI

Hotel New York'un terası, Nieuwe Maas nehrinin manzarasını sunuyor ve aperatif içecekler için oldukça popüler bir mekan. Genel olarak fiyatlar  3-4 eurodan başlıyor fakat birçok türde içecek seçeneğiniz var. Şu fotoğraftan nasıl bir manzara olduğunu az çok tahmin edersiniz; kulenin tepesinde olacaksınız.

Rotterdam varken neden Amsterdam

DIŞI EV, İÇİ MANAV: MARKTHAL PAZARI

Markthal pazarında, el yapımı Hollanda peynirleri satan 'De Rotterdamsche Oude' gibi tezgahlar bulacaksınız.

Rotterdam varken neden Amsterdam

Turistlerin vazgeçilmez pazarlarından; ucuz, lezzetli, ayaküstü ye, çık, git. Obba Foodbar, Basque pintxos ve BasQ Kitchen tezgahlarında ise daha fazla meze ve ızgaraları tercih edebilirsiniz.

Rotterdam varken neden Amsterdam






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