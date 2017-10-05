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Rotterdam'da yılın ilkokul öğretmeni bir Türk

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki İslam okulu İbni Sina'da ders veren Türk asıllı Semihanur Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi.

05.10.2017 - 22:27
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Rotterdam Belediyesi ve okul yönetimlerinin ortaklaşa düzenlediği, kentin en iyi eğitmenlerinin belirlendiği yarışmada 5 bin 800 kişi, 295 aday arasından destekledikleri isme organizasyonun resmi internet sitesinden oy verdi.

Rotterdam'da yılın ilkokul öğretmeni bir Türk

Öğretmenlerin 6 kategoride rekabet ettiği yarışmanın jürisi, her kategoride en çok oy alan 3 adayla görüşerek birinciyi belirledi.

Türk kökenli Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi.

Özan, yaptığı açıklamada, birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu, işini ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.

Rotterdam'da yılın ilkokul öğretmeni bir Türk

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