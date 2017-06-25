İngiltere'de 1711 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Royal Ascot At Yarışları, önemli gelişmelere sahne oldu.

Berkshire’daki Ascot Hipodromu’nda düzenlenen etkinlikten çok, kadınlar ve erkeklerin kıyafetleri konuşuldu.

ÖNCE SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞADILAR

Geçtiğimiz günlerde elit kesimin rağbet gösterdiği şovda, hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Birbirine laf atan iki grup arasında tartışma çıktı.

Royal Ascot At Yarışları’nda kavga çıktı İZLE

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Bir adam üzerindeki gömleği çıkartarak kendisine laf atan adamın üzerine yürüdü.