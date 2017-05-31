RTÜK, TRT için 3 ismi Başbakanlığa gönderdi

Şenol Göka'nın istifasının ardından, TRT Genel Müdürlüğü için yapılan çalışmada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 3 aday ismi Başbakanlığa bildirdi.

Bu isimler ise TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı oldu.

56 ADAYDAN 3 İSİM SEÇİLDİ

Üst Kurul toplantısında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun amir hükümleri gereğince, boş bulunan TRT Genel Müdürlüğüne atama yapılması için aday belirleme süreci ele alındı.

BAKANLAR KURULU ONAY İÇİN ERDOĞAN'A SUNACAK

Bakanlar Kurulu bu üç adaydan uygun bulduğu ismi onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu isme onay vermesi halinde TRT Genel Müdürlüğüne atama gerçekleşmiş olacak.

İBRAHİM EREN KİMDİR?

İbrahim Eren, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur.

2008 yılında ATV İngiltere Temsilciliğini yaptıktan sonra sırasıyla; ATV Avrupa’nın Genel Müdürlüğü ve ATV’nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Londra’da bulunan University of Westminster’dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Diriliş̧, Payitaht Abdülhamid, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Büyük Sürgün Kafkasya, Aşkın Yolculuğu – Yunus Emre, Seddülbahir 32 Saat gibi milli projelere imza atan İbrahim Eren, Türkiye’nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World’ü kurmuş ve yönetmiştir.

İbrahim Eren, televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği ve International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürütmektedir.

İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babasıdır.