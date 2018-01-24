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Ruanda İsrail'le gizli anlaşma iddialarını reddetti

Ruanda, Afrikalı sığınmacıların kabul edilmesi için İsrail ile anlaşma yapılmadığını açıkladı

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 16:42..
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Ruanda hükümeti, İsrail'le Afrikalı sığınmacıların ülkeye kabul edilmesini öngören gizli bir anlaşma yapıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, yaptığı açıklamada Ruanda'nın İsrail'deki Afrikalı sığınmacıları kabul etmesi için bu ülkeyle gizli anlaşma yapmadığını belirtti.

Ruanda İsrail'le gizli anlaşma iddialarını reddetti

ANLAŞMALARI İNKAR ETTİLER

Mushikiwabo, "Bugün açık denizlerde can veren, pazarlarda canlı hayvan gibi satılan ve sığındıkları ülkelerden sınır dışı edilen Afrikalı kardeşlerimize karşı Ruanda'nın pozisyonu nereden olursa olsunlar bir merhamet duygusuyla şekillenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu arada bir grup İsrailli pilot, Afrikalı göçmenlerin Ruanda'ya zorla sınır dış edilmesi halinde bu ülkeye uçmayacaklarını duyurdu.

RUANDA İLE İSRAİL'İN MÜLTECİ İLİŞKİSİ

Mushikiwabo'nun daha önce İsrail'le görüşmeler yapıldığını açıklaması üzerine Ruanda, göçmenlere ırkçı tavır sergilediği eleştirilerine maruz kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kasım ayında Afrikalı sığınmacılar meselesini sona erdirmek amacıyla İsrail'de bulunan 40 bin Afrikalıyı sınır dışı etme şeklinde yeni bir plan başlattıklarını duyurmuştu. Haaretz gazetesi, İsrail’in her sığınmacı için Ruanda'ya 5 bin dolar, ülkeden ayrılan her kişiye ise 3 bin 500 dolar ödeyeceğini yazmıştı.

Karara tepki gösteren uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail'in ülkesine sığınan Afrikalıları göçe zorlama kararının "uluslararası sözleşmelerin ihlali" anlamı taşıdığını belirtmişti.

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