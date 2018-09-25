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Ruhani: 11 Eylül saldırılarından da ABD sorumlu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ahvaz'daki saldırılardan İran hükümetini sorumlu tutan ABD'ye tepki verdi.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 10:42..
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İran- Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle cumartesi günü Ahvaz'da gerçekleşen törende dört kişilik silahlı grup saldırı düzenlenmişti.

AHVAZ SALDIRISI ULUSLARARASI TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Saldırı, İran’ın Haziran 2017'de DEAŞ’ın üstlendiği Tahran saldırılarından sonra yaşadığı en kanlı terör saldırısına dönüşürken, resmi açıklamalara göre olayda askerlerle beraber sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 60’tan fazla kişi de yaralandı. Bu saldırı sadece İran'da değil aynı zamanda uluslararası toplumda da tepkilere neden oldu.

Ruhani: 11 Eylül saldırılarından da ABD sorumlu

İRAN BAZI ÜLKELERİ SORUMLU TUTTU

Eylemin Huzistan bölgesinde, İran’ın Kutsal Savunma olarak adlandırdığı İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümünde ve Arap milliyetçisi ayrılıkçı bir örgüt tarafından düzenlenmesi, İranlı yetkililerin de olayla ilgili ABD ve Suudi Arabistan’ı sorumlu tutmaları, dikkatleri yapılan eylemin iç boyutlarıyla birlikte uluslararası boyutlarına da çekti.

"AYNAYA BAK"

Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili açıklama yapan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, bu saldırıdan İran'ı ve İran'ın politikalarını sorumlu tutmuştu. Halley, "Saldırının neden kaynaklandığını anlaması için kendine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak." dedi.

Ruhani: 11 Eylül saldırılarından da ABD sorumlu

RUHANİ CEVAP VERDİ

Bunun üzerine Ruhani dün kendi kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ruhani, "Amerikalı bir yetkili, Ahvaz'daki terör saldırısı ile ilgili korkunç cümleler söyleyerek bu saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Peki biz size 11 Eylül saldırılarıyla ilgili aynı şeyi söyleseydik Amerikan halkı ne tepki verirdi?" dedi.

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