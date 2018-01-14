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Ruhani: ABD ile nükleer anlaşma, İran için zaferdir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadığını ifade ederek, anlaşmanın İran için zafer olduğunu söyledi.

İHA | 14.01.2018 - 11:57..
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ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran’la yapılan nükleer anlaşmayı son kez uzatma kararı almış ve anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkelerine anlaşmadaki düzenleme yapması için ültimatom verdiğini açıklamıştı.

"ANLAŞMAYI BALTALAMAKTA BAŞARISIZ OLDU"

Trump’ın kararı İran tarafından tepki ile karşılandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’ın imzaladığı nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız olduğunu, anlaşmanın İran için “uzun süreli bir zafer” olduğunu dile getirdi.

"İRAN İÇİN UZUN SÜRELİ BİR ZAFERDİR"

Ruhani, devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında, “ABD yönetimi nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız oldu. Trump, sürekli devam eden müdahalelere rağmen anlaşmayı baltalamayı başaramadı. Anlaşma, İran için uzun süreli bir zaferdir” dedi.

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