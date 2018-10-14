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Ruhani: ABD, İran rejimini değiştirmek istiyor

ABD'nin kendilerine ekonomik ve psikolojik savaş başlattığını ifade eden Ruhani, uzak gelecekte her şeyin daha iyi olacağını iddia etti.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 12:37..
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Tahran Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada Ruhani, ABD'nin İran'a karşı ekonomik ve psikolojik savaş yürüttüğünü ifade etti.

"EKONOMİK VE PSİKOLOJİK SAVAŞ BAŞLATTI"

Ruhani, "ABD'nin İran üzerindeki nihai hedefi rejim değişikliğidir. Bu hedefine ulaşmak için ekonomik ve psikolojik savaş başlattı. Bir sonraki merhale ise meşruiyet tartışmaları başlatmak ve rejimi işlevsiz hale getirmektir." dedi.

"TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İRAN DÜŞMANLIĞI"

ABD'deki Donald Trump yönetiminin tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düşmanlığı yürüttüğünü dile getiren Ruhani, "Daha önceki dönemlerde biri düşman olursa diğeri orta yolu takip ederdi. Şu an ABD'yi yönetenler tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düşmanlığı konusunda birlik olmuş durumdalar." ifadelerini kullandı.

Ruhani: ABD, İran rejimini değiştirmek istiyor

"HER ŞEY ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Kasım ayında ikinci yaptırım paketinin uygulamaya girecek olmasının halkı ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Yakın gelecekte durum daha kötü olabilir. Ama uzak gelecekte her şey çok daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla, İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek.

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