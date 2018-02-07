Ruhani: ABD Suriye'yi bölmeyi planlıyor

ABD'nin Suriye'deki varlığını kınadıklarını dile getiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD bölgede doğru olmayan hedefleri takip ediyor ve Suriye’yi bölmeyi planlıyor" şeklinde konuştu.





"YABANCILAR BÖLGEMİZDE SİLAH SATMAYI HEDEFLEMEMELİ"

Orta Doğu'daki sorunlar hakkında Tahran'da konuşan Ruhani, "Biz içinde bulunduğumuz bölgedeki tanık olduğumuz tüm sorunları bölge ülkeleri ile müzakere ederek siyasi yöntemler ile çözmeye çalışıyoruz. Ancak Ortadoğu’da yer almayan diğer ülkelerle de görüşmekten kaçınmıyoruz. Müzakerelerimizdeki en önemli hedeflerden biri, yabancı güçlerin bölge problemlerine müdahale etmemesi ve silahlarını bizim bölgemizde satmayı hedeflememeleri olmuştur. ABD’nin Suriye’deki varlığını kınıyoruz. ABD bölgede doğru olmayan hedefleri takip ediyor ve Suriye’yi bölmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.