Ruhani ABD'yi iki yüzlülükle suçladı

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre Ruhani, Washington'un nükleer silahlar konusunda çelişkili bir tutum sergilediğini kaydederek "Kitle imha silahları kullanımını insan suçu olarak gören ve dünyadaki tüm kimyasal silahların imhası konusunda ısrar eden ABD'liler, rakiplerine karşı kullanmak için nükleer deposunu modernize etme amacıyla silahlanma yarışına girdi" dedi.

"ABD İKİ YÜZLÜLÜKLE TEHDİT EDİYOR"