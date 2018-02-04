taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Ruhani ABD'yi iki yüzlülükle suçladı

ABD'nin yeni nükleer doktrinini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un 'vicdansız ikiyüzlülük' içinde olmakla suçladı.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 17:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

wqeqwe

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre Ruhani, Washington'un nükleer silahlar konusunda çelişkili bir tutum sergilediğini kaydederek "Kitle imha silahları kullanımını insan suçu olarak gören ve dünyadaki tüm kimyasal silahların imhası konusunda ısrar eden ABD'liler, rakiplerine karşı kullanmak için nükleer deposunu modernize etme amacıyla silahlanma yarışına girdi" dedi.

"ABD İKİ YÜZLÜLÜKLE TEHDİT EDİYOR"

"Bu durumdaki bir ülke, barış, dostluk ve barışçıl yaşam vaktinin geldiğini ve savunma gücüne gerek olmayacağını söyleyebilir mi?" sorusunu yönelten Ruhani, ABD'nin vicdansız ikiyüzlülükle Rusya'ya nükleer silah tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Pentagon, önceki gün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınlamıştı. Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

ABD'NİN BNÜKLEER DOKTRİNİ

Doktrinde ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Belgede, "ABD, Rusya ve Çin'i düşman olarak değerlendirmek istemiyor ve onlarla istikrarlı ilişkiler arıyor" denmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

37
Dün 9 askerimiz şehit oldu

Dün 9 askerimiz şehit oldu

112
Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

93
Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

129
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

34
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM