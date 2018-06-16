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Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

İran ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası maçında, Tahran ekibinin galip gelirken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani maçı evinde forması ve pijamalarıyla takip etti.

DHA | 16.06.2018 - 10:45..
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Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Dünya Kupası'nda Fas karşısında 1-0 galibiyetle ayrıldığı maçı evinde alışılmışın dışında kıyafetle izleyip fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

FARKLI GÖRÜNÜTÜSÜYLE RUHANİ

Ruhani, İran Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını eşofman ve üzerinde Farsça " 12'nci oyuncu" yazılı tişörtle evinde izledi. Çay keyfini ihmal etmeyen ve oldukça neşeli görünen Ruhani, milli takımı alkışlamaktan da geri durmadı.Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

Ruhani, maç izlerken çekilen fotoğraflarını Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşarak, milli takım oyuncularını "Oynadığınız oyun ve kazandığınız zaferle tüm İran halkını sevindirdiniz çocuklar sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak tebrik etti.Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

RUHANİ'NİN GALİBİYET SEVİNCİ

Dünya Kupası B Grubu'nda ilk karşılaşmasını Fas'la oynayan İran, 90+5'inci dakikada Faslı futbolcu Aziz Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle maçtan 1-0 üstün ayrılmayı başardı.

Galibiyetin ardından yaşadığı mutluluk Ruhani'nin yüzünden okundu.

Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

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