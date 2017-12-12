Ruhani, Kudüs için Müslümanlara çağrıda bulundu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle yarın İstanbul'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak için Türkiye'ye doğru hareket etti.

"ABD'NİN KARARI YASA DIŞI"

Ruhani, Tahran'dan ayrılmadan önce Mehrabad Hava Limanı'nda yaptığı açıklamada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesine yönelik ABD ve İsrail'in aldığı kararın " yanlış ve yasa dışı" olduğunu söyledi.

"BUGÜN DAYANIŞMADAN BAŞKA YOLUMUZ YOK"

Türkiye ziyaretini, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yaptığını söyleyen Ruhani, "İstanbul'daki zirvede Kudüs meselesinin tüm İslam âleminin meselesi olduğunu söyleyeceğiz. Bugün dayanışma ve vahdetten başka bir yolumuz yok" ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLAR TEPKİ GÖSTERMEZSE...

Alınan kararın bölgede yeni bir gerilimin başlangıcı olacağı uyarısında bulunan Ruhani, "Hep birlikte ABD'nin yanlış kararına karşı çıkmalıyız ve bunun gerçekleşemeyeceğini belirtmeliyiz. Müslümanlar, gayri meşru bu harekete karşı sessiz kalıp tepki göstermezse daha nice kötü planlanmış emellerle karşı karşı kalır" diye konuştu.