taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.203
USD
3,5439
EURO
4,2011
ALTIN
143,71
PETR
51,9000

Ruhani resmen göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düzenlenen törenle resmen göreve başladı.

03.08.2017 - 11:32
  1. Haberler
  2. Dünya

RUHANİ

İran Lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisinin bulunduğu Beyt-i Rehberi yerleşkesinde düzenlenen törende, 12'inci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin rapor sunan İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, "Bölgede yaşanan emniyet sorunlarına rağmen ülkemizde kanunlara uygun sağlıklı bir seçim gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

4 YILLIK GÖREV

Fazli’nin raporunun ardından, Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Gulpayegani, Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının onama metnini okudu. Böylelikle Hamaney, İran halkının oylarını onaylayarak, Ruhani’yi 4 yıllığına İran’ın Cumhurbaşkanlığı görevine atamış oldu.

KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLER, EKONOMİK KALKINMA...

Ruhani de törende yaptığı konuşmada, ılımlı siyasetin ülke kalkınması için bir çok faydalar sağladığını söyledi. Dünya ülkeleriyle ve özellikle komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve işbirliğinin ekonomik kalkınmadaki önemine değinen Ruhani, halkın seçimlere katılarak oylarını kullanmalarıyla üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Ruhani resmen göreve başladı

HAMANEY'İN YORUMU

Ruhani'nin ardından söz alan Hamaney de seçimlerin önemine vurgu yaparak Ruhani hükümetinin görev yapacağı gelecek dört yıl zarfında ekonomik sorunlara ehemmiyet vermesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında iç ve bölgesel sorunlara değinen Hamaney, yöneticilerin eleştirilere açık olması gerektiğini dile getirerek Ruhani'ye başarılar diledi.

Dört yıl daha cumhurbaşkanı olarak görev yapacak olan Ruhani için 5 Ağustos Cumartesi günü mecliste yemin töreni düzenlenecek. Törene, Türkiye'den Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Angela Merkel'den Türkiye'nin AB fonlarına müdahale
Angela Merkel, AB'nin Türkiye'ye ayırdığı fonların kullanılmasına engel olmaya çalışıyor.
ABD'de uçak kazası: 2 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde kontrolden çıkan çift kişilik bir uçak otobana çakıldı. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.
Amerika'dan Kuzey Kore'deki vatandaşlarına uyarı
ABD, Kuzey Kore'deki vatandaşlarına 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağından önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
Suriye'de çocuklara yüzme kursu
Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde savaşın etkilerini hafifletmek için çocuklara yüzme kursu açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

53
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

51
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

132
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

74
Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

132
Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

94
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM