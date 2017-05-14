Ruhani, Tahran'daki seçim mitinginde konuştu

Tahran'daki Azadi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, seçimlerde İran halkının, 'huzur ortamı ve ilerleme' ile 'gerilim ve gerileme' arasında bir tercihte bulunacağını ifade etti.

"ÜLKENİN SELAMETİ HALKIN OYLARINDA"

Seçimlerde önemli ve tarihi bir tercih yapılacağını dile getiren Ruhani, "Ülkenin selametinin halkın oylarında olduğunu söylüyoruz. Gençlerimiz düşüncesine göre yönetilmek istiyor" şeklinde konuştu.

Ruhani, 4 yıllık hükümeti süresince hedeflerin tamamına ulaşılamadığını, ancak doğru bir yolda olunduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz hedeflerimizin yüzde yüzüne ulaşamadık. Ama doğru bir yoldayız. Bu doğru yolu daha güçlü bir şekilde devam ettirmeliyiz. Çatışmacı ve gerilimin yerini ümit ve denge almıştır. Halkımız arasında ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Biz, İslam ve İran hüviyetli gençlerin dünyayla barış içerisinde yaşamasını istiyoruz"

"MUHAFAZAKAR KESİM NÜKLEER ANLAŞMAYA DARBE VURMAK İSTİYOR"

Ülkedeki muhafazakar kesimin nükleer anlaşmaya darbe vurmak istediğini söyleyen Ruhani, "Biz dünyayla görüşürken, birileri bizi arkadan hançerledi. Sabrettik. İran'ın bir kez daha inzivaya (dünyadan dışlanmaya) mahkum edilmesini istemiyoruz. Tüm yaptırımların kalkmasını istiyoruz. Yaptırımlardan kazançları olanlar bunu istemiyor" açıklamasında bulundu.

"RAFSANCANİ'NİN YOLUNU SÜRDÜRECEĞİZ"

Son yıllarda liberal ve özgürlükçü söylemleriyle ön plana çıkan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ye muhafazakarlar tarafından uygulanan baskı ve hakaretleri hatırlatan Ruhani, Rafsancani'nin yolunu sürdüreceklerini söyledi. Ruhani, eğer yolsuzlukların olması istenmiyorsa serbest piyasa ekonomisine geçilmesinin ve bazı devlet kurumlarının kar amaçlı faaliyetler yapmasının engellenmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Program başlamadan önce, ülkenin tanınmış sinema sanatçı ve sporcuları Ruhani'ye desteklerini açıkladı. Salonu dolduran on beş bin civarındaki Ruhani taraftarı, reformist lider Muhammed Hatemi, Yeşil Hareketi'nin ev hapsindeki önderleri Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi lehine slogan attı.