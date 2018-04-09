Ruhani Trump'ı nükleer anlaşmadan çekilmemesi için uyardı

ABD ile İran arasında nükleer sebepli gerginlik sürüyor. ABD'nin Obama yönetimi tarafından yapılan nükleer anlaşmayı rafa kaldırma ihtimaline karşı değerlendirme yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ı uyardı.

"PİŞMAN OLURLAR"

Başkent Tahran'daki 'Ulusal Teknoloji Günü'nde konuşan Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü: "İran nükleer anlaşmayı ihlal etmeyecek ancak ABD eğer anlaşmadan çekilirse buna kesinlikle pişman olacaklar. Yanıtımız hayal ettiklerinden güçlü olacak ve bunu bir hafta içinde görebilirler" ifadelerini kullandı.