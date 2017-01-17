Ruhani: Türkiye ve Rusya ile Suriye sorununu çözebiliriz

Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani; İran, Türkiye ve Rusya’nın Astana müzakereleri için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ruhani,“Tüm çabamız Astana’nın Suriye’deki tüm sorunların çözümü için bir başlangıç olup son adım olmamasına yöneliktir” dedi.

"ETKİN GÜÇ OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

İran Cumhurbaşkanı , “İran, Türkiye ve Rusya birlikte Halep ve Suriye’de ateşkes sağlayabiliyorsa, bu mesele bu üç ülkenin etkin güç olduğu ve bu işi birlikte çözebileceğiniz gösteriyor” diye konuştu.



















