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Ruhani: Türkiye'nin tavrı takdire şayan

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın "takdire şayan" olduğunu ifade etti.

AA | 26.08.2018 - 18:11..
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İran Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"TAKDİRE ŞAYAN"

Ruhani, söz konusu görüşmede nükleer anlaşma ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın takdire şayan olduğunu ifade etti.

ŞEYH TEMİM'İ TAHRAN'A DAVET ETTİ

Katar'ın İran'a olan desteğinden de övgüyle söz eden Ruhani, yaptırım ve nükleer müzakereyle ilgili konularda daha somut adımların atılması gerektiğine ve bölge ülkelerinin iş birliğinin önemine değindi.

Ruhani, görüşmede ayrıca Şeyh Temim'i başkent Tahran'da düzenlenecek 3. Asya İşbirliği ve Diyaloğu Forumu Liderler Zirvesi'ne davet etti.

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