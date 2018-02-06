Ruhani Zeytin Dalı'nı bitirme çağrısı yaptı

Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı PYD/PKK'lı teröristleri bitirmeye doğru götürüyor. Köyler ve dağları teker teker alan TSK,ÖSO birlikleri şehirlere ve merkezlere doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Bu sistemli operasyon ilmek ilmek dokunurken, dünya devletleri de pür dikkat kesilmiş, Afrin'deki gelişmeleri takip etmekte. Onlardan biri de yanı başımızdaki İran. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, harekattan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"KABUL ETMEYİZ"

Yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında konuşan Ruhani, Afrin harekatına ilişkin sorulan soruya, "Her ülke karşı ülke devletinin izni olmadan başkasının topraklarına girerse biz prensip olarak bunu kabul etmeyiz." dedi ve şöyle konuştu:



Ruhani "Bölge konularında Rusya ve Türkiye'yle çok iyi ilişkilerimiz var. Fakat bir ordunun başka bir ülkenin topraklarına girmesi, karşı ülke devletinin izni ve halkının isteği ile yapılması bizim ilkesel tutumumuzdur. Eğer bir halk istemiyorsa ve devleti de izin vermiyorsa biz prensip olarak bunu doğru bulmayız." dedi.

"OPERASYON SON BULSUN"

Afrin'de gerçekleştirilen operasyonda Suriye'nin rızası bulunmadığına dikkat çeken Ruhani, "İsteğimiz bu operasyonun bir an önce son bulmasıdır, çünkü burada hem Türk kardeşlerimiz hayatını kaybetmiş oluyor, hem karşı taraftan ve Kürtlerden ölenler oluyor." diyerek harekatın sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

OPERASYONUN FAYDASI OLMAYACAK

Ruhani konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nın bir işe yaramayacağını, aksine ortamı daha da gereceğini belirtirken, bu durumun bir an önce halledilerek bölgedeki sükunetin sağlanması gerektiğini belirtti.

Suriye'de ABD varlığı bulunmasına da değinen İranlı Cumhurbaşkanı "Suriye'de ABD'nin varlığını da kınıyoruz; elbette, ABD'nin bölgede farklı hedefleri var ve Suriye'yi bölmeye çalışıyor." dedi.

İLİŞKİLER İYİ DÜZEYDE DEVAM EDECEK

Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik son aylarda İran-Türkiye-Rusya arasında çok iyi ilişkilerin kurulduğunu da söyledi ve ilişkilerin bu düzeyde devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Ruhani, "İran olarak Suriye ve bölge sorunlarının çözümü için üç ülkenin işbirliğini değerli ve önemli buluyoruz ve bu süreci devam ettireceğiz." dedi.

Ruhani ayrıca "Bugün Sayın Putin'le telefon görüşmesi yaptık. Kendisi, bölge ve Suriye için tekrar üçlü liderler zirvesinin yakın gelecekte yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı." diyerek bölge konusunda Rusya ile irtibat halinde olduklarını belirtti.