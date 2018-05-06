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Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması durumunda "tarihi bir pişmanlık" yaşayacağını söyledi.

DHA | 06.05.2018 - 10:31..
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İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzevar kentinde halka seslenen Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle imzalanan nükleer anlaşmayı devam edip etmeyeceğine ilişkin 12 Mayıs'ta vermesi beklenen karara değinerek, "Trump'ın vereceği her karar için planımız hazır" dedi.

MÜZAKERE ETMEYİZ

Tahran'la yapılan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran'ın füze potansiyelini de anlaşmaya eklenmesini isteyen ABD'nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.

Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma tepkisi

Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma tepkisi

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