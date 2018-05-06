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Ruhani'den ABD'ye: Tarihi pişmanlık yaşarsınız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını belirtti.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 15:31..
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Sebzivar kentinde halka hitap eden Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki füze faaliyetlerinin müzakere konusu yapılmayacağını, füze ve silah üretip depolamaya devam edeceklerini ifade etti.

"ABD, İran halkına karşı bir şey yapamayacak. ABD her zaman İran halkına karşı fitne çıkardı ama hiçbir zaman İran halkının azameti karşısında başarılı olmadı. Bu sefer de hata yapıyor ve eğer anlaşmadan çıkarsa tarihi bir pişmanlık yaşayacak" dedi.

Ruhani'den ABD'ye: Tarihi pişmanlık yaşarsınız

ABD'YE AÇIK MESAJ

Amaçlarının, ABD ve İsrail’in yaydığı yalanlar ve İran fobisine karşı mücadele etmek ve dünyaya İran’ın barış yanlısı olduğunu ispatlamak olduğunu dile getiren Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz nükleer anlaşmaya imza atarak  dünyaya, İran’a yönelik ambargonun hata olduğunu ve bundan geri adım atmaları gerektiğini söylemeye çalıştık. Dünyanın 6 büyük gücüyle müzakere masasına oturarak mantığın galip gelmesini sağladık. Anlaşma sayesinde ambargolar kalktı, petrol satmaya başladık, dünya bankaları ile iletişim başladı, ithalat ve ihracat doğru rayına oturdu."

Ülkesinin tüm taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Ruhani, "Ancak ABD, her zaman taahhütlerini yerine getirmekten kaçındı" vurgusu yaptı.

İran’ın anlaşmaya sadık kaldığını ama kendini savunma konusunu müzakere etmeyeceğini kaydeden Ruhani, "Biz savunmamız için ne kadar silaha ihtiyaç duyuyorsak üretiriz ve bu kimseyi ilgilendirmez" diye ekledi.

İRAN'IN NÜKLEER DİREKTİFLERİ

Aylar öncesinden de tüm kurumlara gerekli direktifler verildiğini anlatan Ruhani, "İran Atom Enerjisi Kurumu’na gerekli direktifler verildi ve birkaç gün önce de kurumun yetkilileri ile görüştüm. Yolumuz açık ve net. Ekonomik alanda da gerekli direktifler verildi" dedi.

Öte yandan sadece bulundukları bölgenin daha güvenilir hale gelmesini müzakere etmek istediklerini dile getiren İran lideri, "Şu anda Rusya ve Türkiye ile müzakere halindeyiz ve Yemen ile ilgili dünyanın çeşitli ülkelerle müzakere ediyoruz, fakat dünyaya şunu ilan ediyoruz, biz teröristlere karşı, bölgenin neresinde olursa olsunlar mücadele edeceğiz ve yeni bir DEAŞ'ın oluşmasına izin vermeyeceğiz. Biz bölgenin barış ve istikrarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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