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Ruhani'den ABD'ye tepki: Dünya tavır koymalı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından açıklama yaptı.

08.04.2017 - 11:19
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, dünyayı bu olaya karşı tavır koymaya çağırdı.

"TAMAMIYLA KINANACAK BİR OLAY"

Ruhani, twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'deki Şayrat Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı, bölgede terör ve aşırıcılığın, dünya çapında düzensizlik ve kanunsuzluğun güçlenmesi anlamına gelip ve tamamıyla kınanılacak bir olaydır" ifadelerini kullandı.

Ruhani mesajında, "Dünyayı, bölge ve dünya için tehlikeli ve yıkıcı sonuçları olan bu tip politikalara karşı tavır koymaya çağırıyorum" dedi.

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