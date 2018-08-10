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Ruhani'den Erdoğan'a: Amerikan yönetimini pişman edeceğiz

ABD'nin Rusya ve İran'ın ardından Türkiye'ye de yaptırım uygulamaya başlamasıyla Türk lirası değer kaybederken Tahran, Ankara'ya dayanışma mesajı verdi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 19:12..
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'nin Ankara'da yaptığı temaslarla ilgili bilgi verdi.

RUHANİ'NİN YAZILI MESAJINI İLETTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yazılı mesajını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Vaizi, Tahran’ın Amerikan yönetimini yaptıklarına pişman edene kadar direnme azmini aktardı.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Erdoğan da Ruhani’nin mesajını almaktan memnuniyetini dile getirerek İran ile işbirliğini devam ettirme iradesini teyit etti.

İki ilişkilerin gelişmesi ve muhtemel engellerin giderilmesine vurgu yapan Erdoğan, yakın gelecekte Ruhani ile görüşme temennisinde bulundu.

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