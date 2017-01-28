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Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen Donald Trump’ın tutumuna isim vermeden tepki gösterdi.

28.01.2017 - 14:19
  1. Haberler
  2. Dünya

Başta İran devlet televizyonu, ülke medyası Ruhani’nin sözlerini Trump’ın politikalarına tepki şeklinde yorumladı.

BUGÜN HALKLAR ARASINDA DUVAR ÖRÜLECEK GÜN DEĞİLDİR

Turizm konulu başkent Tahran’da düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, “Bugün halklar arasında duvar örülecek gün değildir. Yıllar önce Berlin Duvarı’nın yıkıldığını unuttular mı? Halklar arsında duvar varsa bile kaldırılmalıdır. Günümüz dünyası çeşitli topraklardaki halklar arasına mesafe konulacak dünya değildir” diye konuştu.

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

TRUMP 7 MÜSLÜMAN ÜLKEYE VİZE SINIRLAMASI GETİRDİ

Meksika sınırına duvar örülmesine karar veren Trump, ayrıca aralarında İran vatandaşlarının da olduğu yedi Müslüman ülke vatandaşına vize sınırlaması getiren karara imza attı.

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

Ruhani'den Meksika duvarı tepkisi

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