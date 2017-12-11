Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasından sonra yaşananlara sert bir tepki göstermeyen Suudi Arabistan, ülkede yayın yapan televizyonlara da bu haberlerin yapılmaması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan'ın Kudüs konusundaki bu çekimser tavrına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den tepki geldi.

İSRAİL'E KARŞI DİK DURUN

Suudi yönetiminin İsrail'e karşı neden sessiz olduğunu sorgulayarak "İsrail'e karşı dik durun" diye seslenen Ruhani, Kraliyet ailesinin İsrail ile arasına mesafe koyması durumunda İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin düzelebileceğini ifade etti.

"KUDÜS'ÜN DURUMU İÇİN NE GEREKİRSE YAPMAYA HAZIRIZ"

Ruhani, “Biz mazlum Filistin halkını desteklemeye ve Müslümanların toprağı olan Kudüs’ün durumu için ne gerekirse yapmaya hazırız. Amerika ve siyonistler bu komplolarında başarılı olmayacaklar ve İslami milletler bir gün ilk Kıbleleri olan Kudüs’ü kurtaracaklar." diye konuştu.