Ruhani'den Trump'a nükleer anlaşma cevabı

Ruhani, İran devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Trump'ın düşündüğünün aksine İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

BU KAZAN-KAZAN BİR ANLAŞMA

Ruhani, "Yeni ABD Başkanı nükleer anlaşmanın metnini okuyor ancak kabul edemiyor. O bunun tarihteki en kötü anlaşma olduğunu söylüyor. Bu kazan-kazan bir anlaşma. Nükleer görüşmeler bölgeye güvenliği ve istikrarı getirme amaçlı diğer görüşmelere örnek teşkil edebilir" dedi.