taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.358
USD
3,7039
EURO
3,9636
ALTIN
146,91
PETR
55,8300

Ruhani'den Trump'a nükleer anlaşma cevabı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile daha önce yapılan nükleer anlaşmanın iki taraf içinde yararlı olduğunu belirtti.

07.02.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Ruhani'den Trump'a nükleer anlaşma cevabı

Ruhani, İran devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Trump'ın düşündüğünün aksine İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

BU KAZAN-KAZAN BİR ANLAŞMA

Ruhani, "Yeni ABD Başkanı nükleer anlaşmanın metnini okuyor ancak kabul edemiyor. O bunun tarihteki en kötü anlaşma olduğunu söylüyor. Bu kazan-kazan bir anlaşma. Nükleer görüşmeler bölgeye güvenliği ve istikrarı getirme amaçlı diğer görüşmelere örnek teşkil edebilir" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

68
ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

94
Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de peş peşe depremler

17
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

69
Olaylı derbinin faturası ağır oldu

Olaylı derbinin faturası ağır oldu

8
İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

29
Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM