Ruhani’den Trump’a nükleer anlaşma uyarısı

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Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül olur mu sorusuna kulislerde yanıt arandığı günlerde Gül ve Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bir araya geldi. Gül'ün çevresinden "Olağan bir görüşme." yorumu yapıldı.