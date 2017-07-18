Ruhani'nin kardeşi 9.3 milyon dolara serbest

Geçtiğimiz pazar günü mali suçlar sebebiyle tutuklanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

AFP'nin haberine göre, Hüseyin Feridun'un mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının kabul edildiği belirtilirken kefalet bedeli 350 milyar riyal (9,3 milyon dolar) olarak açıklandı.

Mahkeme başlangıçta 500 milyar riyal (13,3 milyon dolar) kefalet talep ederken yapılan itirazla beraber tutarı 350 milyar riyale (9,3 milyon dolar) düşürdü.

Bir dönem de Ayetullah Humeyni'nin güvenliğinden sorumlu olan Feridun, Karaj ve Nişapur'un bölge valisi olarak görev yapmıştı.