taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.883
USD
3,5315
EURO
4,0878
ALTIN
140,94
PETR
49,1800

Ruhani'nin kardeşi 9.3 milyon dolara serbest

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun mali suçlardan tutuklanmıştı.

18.07.2017 - 16:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçtiğimiz pazar günü mali suçlar sebebiyle tutuklanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

AFP'nin haberine göre, Hüseyin Feridun'un mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının kabul edildiği belirtilirken kefalet bedeli 350 milyar riyal (9,3 milyon dolar) olarak açıklandı.

Mahkeme başlangıçta 500 milyar riyal (13,3 milyon dolar) kefalet talep ederken yapılan itirazla beraber tutarı 350 milyar riyale (9,3 milyon dolar) düşürdü.

Bir dönem de Ayetullah Humeyni'nin güvenliğinden sorumlu olan Feridun, Karaj ve Nişapur'un bölge valisi olarak görev yapmıştı.

Ruhani'nin kardeşi 9.3 milyon dolara serbest

İlginizi Çekebilir
NATO Konya'yı bırakmak istemiyor
Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaretine izin verilmemesiyle başlayan süreçte NATO, Konya'dan çekilmek istemiyor.
Martin Schulz: Türkiye’de yaşananlar tüm sınırları aşıyor
SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in gözaltına alınmasını eleştirdi.
ABD'den PYD'ye askeri sevkiyat sürüyor
ABD, son bir haftada yapılan iki sevkiyatta toplamda 195 tır örgüt unsurlarına gönderdi.
Suudi Arabistan'da gündem mini etekli kadın
Suudi Arabistan, genç bir kadının ülkede mini etek ve göbeği açık tişörtle dolaşırken yayınladığı videoyu konuşuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

552
İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

161
Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

125
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

111
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

74
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

33
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM