Ruhani'nin özel temsilcisi Vaizi, Türkiye'ye geliyor

Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi'nin, Ankara'ya gerçekleştireceği bir günlük ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşeceği öğrenildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME OLACAK

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Vaizi ile Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme, mayıs ayından bu yana gerçekleşen ikinci görüşme olacak.

Türkiye, Hindistan ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik petrol ambargosunu tanımayan ülkeler arasında. Bu üç ülke, ABD'nin tek taraflı bu yaptırım kararını uluslararası meselelerde yasa dışı bir önlem olarak tanımladı ve İran petrolünün küresel enerji pazarı için gerekli olduğunu iddia etti.