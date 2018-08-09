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Ruhani'nin özel temsilcisi Vaizi, Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ve Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi'nin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Başkan Erdoğan'a mesajını iletmek üzere Tahran'dan bugün yola çıktığı öğrenildi

Detay Haber | 09.08.2018 - 16:04..
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Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi'nin, Ankara'ya gerçekleştireceği bir günlük ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşeceği öğrenildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME OLACAK

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Vaizi ile Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme, mayıs ayından bu yana gerçekleşen ikinci görüşme olacak.

Türkiye, Hindistan ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik petrol ambargosunu tanımayan ülkeler arasında. Bu üç ülke, ABD'nin tek taraflı bu yaptırım kararını uluslararası meselelerde yasa dışı bir önlem olarak tanımladı ve İran petrolünün küresel enerji pazarı için gerekli olduğunu iddia etti.

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