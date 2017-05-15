Ruhani'nin rakibi seçimden çekildiğini duyurdu

Altı adayın yarıştığı seçimlerin en güçlü üç adayından biri olarak gösterilen Galibaf, yayımladığı bir mesajla muhafazakarların ana adayı eski başsavcı İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı.

SEÇİMİN RUHANİ VE İBRAHİM REİSİ ARASINDA GEÇECEĞİ KESİNLİK KAZANDI

Galibaf’ın istifasıyla, 19 Mayıs’taki seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski savcı İbrahim Reisi arasında geçeceği kesinlik kazanmış oldu.

Adaylardan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de önümüzdeki günlerde Ruhani lehine seçimlerden çekileceği beklenirken, diğer iki aday Mustafa Mir Selim ve Mustafa Haşimi Taba için pek şans tanınmıyor.