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Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tircaret Bakanı olarak görevlendirilen Ruhsar Pekcan'ın, bakanlık haberini havaalanında sürpriz bir şekilde aldığı öğrenildi.

Detay Haber | 10.07.2018 - 01:39..
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Ticaret Bakanlığı koltuğu Ruhsar Pekcan'ın oldu.

Pekcan'ın Ticaret Bakanı olduğunu öğrendiği anlara tesadüfen tanık olan gazeteci Kemal Öztürk, Twitter hesabından o anları paylaştı.

"SANIRIM BAKAN OLDUM"

Öztürk, "Havaalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi, Cumhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi." ifadelerini kullandı.

Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

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