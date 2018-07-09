taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,6008
EURO
5,4095
ALTIN
186,33
PETR
78,2700

Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı oldu

Yeni sistemin ilk kabinesinde, Ticaret Bakanı olarak Ruhsar Pekcan gösterildi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 22:46..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye, yeni sistemine kavuştu.

Yeni bir sayfa açan Türkiye, yoluna Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle devam edecek.

Yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinesini açıkladı.

Kabinede Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan'a verildi.

RUHSAR PEKCAN KİMDİR

Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı yaptı.

Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı oldu

EVLİ, 2 ÇOCUĞU VAR

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Pekcan, evli ve iki çocuk annesi, İngilizce biliyor.

Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sistemin ilk kabinesi

Yeni sistemin ilk kabinesi

338
703 numaralı KHK yayınlandı

703 numaralı KHK yayınlandı

57
Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

339
HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

342
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

813
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

46
Abdullah Gül Beştepe'de

Abdullah Gül Beştepe'de

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM