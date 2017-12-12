Rulman nedir

Stres çarkı bu senenin en popüler aletlerinden biri oldu. Hemen hemen her yerde satılan ve herkesin elinde olan bu alet, kimi yerde oldukça pahalı fiyatlara satılıyordu.

Popüler olduğu kadar pahalılığı ile hayatımıza giren stres çarkı aslında sadece üç parçadan oluşuyor: Plastik kollar, kapak ve yazımıza konu olan, stres çarkına dönüş hareketini veren rulmanlar.

RULMAN NEDİR

Rulman, içinde bilyelerin dizili olduğu ve çevresinde de hareket edebilecek metal bir çemberin bulunduğu bir parçadır. Bu parça genellikle hareket edebilen, hareket kabiliyeti bulunan her teknolojik unsurun kullandığı ana unsurlardan biridir.

RULMANIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Basit bir rulman iç halka ve bir dış halkanın iç içe geçirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu halkaların birbiri içerisinde rahatça dönebilmesi içinse, ara kısıma yerleştirilmiş bir dizi makara serisi bulunur.

Bu makaraların hepsinin aynı boyut ve pürüzsüzlükte çok hizalı ve düzgün şekilde yerleştirilmesi rulmanın kalitesi ve ömrü açısından hayati önem taşır.

RULMANIN KULLANIM ALANLARI

Rulman her ne kadar günümüzde stres çarkları ile hayatımıza girdiyse de aslında sanayi devriminden sonra bu araç üretilmiş ve teknolojinin ana unsurlarından biri haline gelmiştir. Günümüzde otomobillerden bisiklete, oyuncaklardan ev aletlerine kadar hemen her yerde karşımıza çıkan rulman, tabiri caizse teknolojiye hareket katmaktadır.